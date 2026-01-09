Montagny (FR) sous le coup d’une instruction préliminaire

Keystone-SDA

La Préfecture de la Broye ouvre une instruction préliminaire à l'encontre de la commune de Montagny (FR). La mesure intervient à la suite du retrait de deux conseillers communaux et de la démission de l’administratrice communale.

(Keystone-ATS) La décision a été arrêtée le 22 décembre, a fait savoir vendredi la Préfecture de la Broye. Des auditions sont prévues dans le courant du mois de janvier. L’autorité rappelle que diverses mesures peuvent être prises au terme d’une instruction préliminaire.

«Le préfet a demandé au Conseil communal de le renseigner concrètement sur les décisions prises pour assurer la suppléance de cette vacance ainsi que la gestion administrative quotidienne de la commune», précise le communiqué.