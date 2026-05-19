Monthey a puisé dans ses réserves pour boucler ses comptes en noir

Keystone-SDA

Les comptes 2025 de la Ville de Monthey ont bouclé par un excédent de quelque 80'000 francs. Une situation positive due, en bonne partie, à l'utilisation de la réserve de politique budgétaire de la cité à hauteur de 4,8 millions de francs sur les 7 millions de francs à disposition.

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(Keystone-ATS) A contrario de 2024, la marge d’autofinancement dépasse à nouveau les 10 millions de francs (10,4 millions). Une situation qui n’a cependant pas permis de couvrir les investissements nets réalisés l’an dernier (29,8 millions de francs). La Ville a donc dû recourir à l’emprunt pour combler cette différence. «Le volume d’investissements est supérieur à la moyenne des 10 dernières années, mais dans le trend de ces 5-6 dernières», a résumé mardi en conférence de presse le président de la cité, Fabrice Thétaz.

En 2025, plus de 11,4 millions de francs ont été investis dans le développement du complexe scolaire du Mabillon. La sécurisation de la Vièze a coûté 3,3 millions. La commune a également investi 2,9 millions pour la transformation d’un bâtiment communal, afin d’y regrouper l’ensemble du Service de la cohésion sociale.

Bientôt 20’000 habitants

En un an, la commune affiche une importante croissance de sa population (+ 318 habitants) à 19’498. «Nous devrions atteindre la barre des 20’000, dans le courant de l’année 2027», estime Fabrice Thétaz.

L’augmentation de la population au cours des dernières années a contribué à la progression des recettes fiscales des personnes physiques. «En revanche, pour les personnes morales, une baisse notable de l’impôt sur le bénéfice est observée pour certaines entreprises», précise la commune.

Dans l’ensemble, les recettes fiscales affichent une hausse de 3 millions de francs par rapport au budget 2025, et une baisse de 0,9 million de francs en comparaison aux comptes 2024.

La question des charges liées

La hausse de 7% des charges liées – celles émanant de l’Etat du Valais – n’enchante guère le président de la commune chablaisienne. «Ces charges augmentent année après année», constate-t-il. «Entre les comptes 2024 et 2025, cela représente pour nous une augmentation de 1,3 million de francs due, notamment, à la hausse de 700’000 francs de la part du traitement du personnel enseignant.»

Une situation qui agace plus d’un président de commune en Valais. «Sous l’égide de la Fédération des communes valaisannes et de l’Union des villes valaisannes, nous devrons trouver des solutions et rediscuter avec le Canton», avoue l’élu PLR.

Gel des embauches annoncé

Concernant le prochain budget, Fabrice Thétaz a confirmé l’annonce d’un gel des embauches pour 2027 au niveau de la commune et des économies à réaliser dans chaque service, afin, notamment, de pouvoir retrouver une marge d’autofinancement nette de 15 millions de francs, tout en évitant que la dette par habitant ne dépasse 6000 à 6500 francs (4837 francs aujourd’hui). A fin 2025, la Ville de Monthey possédait un capital propre de 66,2 millions de francs.

«Notre priorité est claire: finaliser ce que nous avons engagé, tout en préparant l’avenir avec lucidité, grâce à une planification rigoureuse, des investissements ciblés et des mesures concrètes d’économie», a conclu le président montheysan.