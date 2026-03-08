Montreux: le syndic Olivier Gfeller réélu dès le 1er tour

Keystone-SDA

Le syndic de Montreux Olivier Gfeller s'est fait réélire dès le 1er tour des élections communales vaudoises. Le socialiste est le seul à avoir atteint la majorité absolue avec 55,5% des voix.

(Keystone-ATS) Une autre sortante socialiste, Irina Gote (45,8%), arrive en deuxième position. Derrière, les résultats sont serrés avec moins de dix points de pourcentage d’écart entre la 3e place du PLR Julien Chevalley (38,2%) et le 9e rang de la Verte Béatrice Tisserand (29,9%).

Les nouveaux venus PLR Olivier Mark (5e), Yanick Hess (7e) et Susanne Lauber Fürst (8e), ainsi le président du PS vaudois Romain Pilloud (6e) et le sortant Vert Florian Chiaradia (4e) sont aussi encore dans le coup avant le 2e tour du 29 mars.

L’alliance de gauche et les PLR ont creusé un certain écart avec les autres partis en lice. Le meilleur d’entre eux, Emmanuel Gétaz de Montreux Libre, pointe à la 10e place avec 23,9%. Le taux de participation s’est élevé à 45,1%.

Actuellement, la Municipalité montreusienne est dominée par la gauche avec trois socialistes et deux écologistes, contre deux PLR qui ne se représentaient pas cette année. Au vu du résultat compact du 1er tour, il est difficile de savoir de quel côté penchera l’exécutif lors de la prochaine législative.