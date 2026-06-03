Montreux Jazz: plus de 700 événements gratuits sur 12 scènes «off»

Keystone-SDA

Le Montreux Jazz Festival (MJF), c'est aussi une programmation gratuite. Pour sa 60e édition anniversaire du 3 au 18 juillet, 12 scènes "off" et 9 lieux d'animation accueilleront plus de 700 concerts, DJ sets et activités diverses, notamment à la Lake House.

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(Keystone-ATS) Si une quarantaine de nationalités différentes seront représentées, 55% des artistes invités pour le «off» viendront de Suisse. Cette affiche parallèle représente plus de 90% des événements programmés pour cette édition 2026, indiquent mercredi les organisateurs du MJF.

Elle se déclinera en 140 concerts, 320 DJ sets et quelque 240 autres activités, allant de workshops, de jam sessions, de projections cinéma, de rencontres littéraires, d’expositions, d’une bourse aux disques, de cours de danse, de pool parties, de silent discos et de karaokés.

«Avec ses 700 activités réparties sur douze scènes durant seize jours, le Montreux Jazz Festival concentre l’une des plus importantes offres gratuites du paysage culturel suisse. Conçue avec la même exigence que les scènes payantes, la programmation gratuite reflète l’engagement du festival à rendre accessible à toutes et tous une expérience musicale, culturelle et festive de qualité», écrivent les organisateurs dans leur communiqué.

Lady O sur scène

Ils ont révélé mercredi plusieurs têtes d’affiche: a6el, aron!, Bleu Soleil, Cartoons, DBN Gogo, Ebony, Fauste, Alexander Flood, Knats, Lil Louis, Luke Alessi, Madra Salach, Midnight Generation, Romsii ou encore Tomoki Sanders, Mei Semones et Zélie. A noter que la Vaudoise Lady O, la toute fraîche gagnante du télécrochet français «The Voice», se produira aussi au «off», sur la terrasse de la Nestlé Sunset Stage.

Au Cinéma et à la Bibliothèque de la Lake House, trois programmes sont à mettre en évidence. Du 6 au 12 juillet, retour et focus sur l’histoire de la musique électronique au fil de projections de concerts à Montreux (New Order, Underworld, The Chemical Brothers, Justice, etc) et l’écoute d’albums majeurs du genre (Wendy Carlos, Cybotron, Kraftwerk, Aphex Twin, etc.).

La deuxième semaine du festival célébrera les 100 ans de la naissance de Miles Davis avec quatre de ses concerts à Montreux et certains de ses plus grands disques (Kind of Blue, Bitches Brew, Jack Johnson, etc.). Le dernier week-end sera, lui, consacré à David Bowie, ses liens avec le jazz – notamment sur le crépusculaire Blackstar – et ses années passées dans la région de Montreux.

Des nouveautés

Les organisateurs annoncent aussi quelques nouveautés. Le Paloma transforme le Parc Vernex en véritable beach club (côté ouest du 2M2C). A la fois restaurant, lounge balnéaire et cocktail bar, ce lieu hybride change d’atmosphère au fil de la journée, animé par des DJ sets, afterworks et happenings.

Nouvelle scène, le Duplex remplace celle de l’Ipanema. Elle sera consacrée à la musique électronique, sous forme d’un club électro immersif se déployant sur deux étages du 2M2C et une terrasse extérieure.

Enfin, l’exposition «Montreux: A Small Town on the World Stage» retracera comment Montreux est devenue une capitale mondiale de la musique à travers un parcours en deux salles. Il mêlera objets, archives, photographies et oeuvres originales, dont la majeure partie n’a jamais été dévoilée au public auparavant.

Pour son grand retour sur son site historique du Montreux Music & Convention Center (2M2C), le MJF accueille plusieurs têtes d’affiche pour le «in»: Nick Cave, Sting, RAYE, Moby, Deep Purple, The Roots, James Taylor, Van Morrison ou encore Tyla et Conan Gray. Au total, 67 concerts payants, dont 39 exclusivités suisses. Le budget se monte à 30 millions de francs cette année.