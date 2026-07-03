Montreux Jazz: soirée hommage aux 60 ans du festival pour débuter

Keystone-SDA

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Le Montreux Jazz Festival (MJF) débute vendredi soir et fête son 60e anniversaire avec une soirée d'ouverture spéciale orchestrée par Raye. Jusqu'au 18 juillet, 67 concerts payants sont à découvrir sur le site historique du 2M2C, réinvesti après deux ans d'absence.

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(Keystone-ATS) Le public va ainsi retrouver les deux salles emblématiques du MJF au Montreux Music & Conventon Center (2M2C) rénové et modernisé: l’Auditorium Stravinski (4621 places) et le Montreux Jazz Lab (2293 places). Et avec du beau monde: Nick Cave, Sting, Moby, Jovanotti, Deep Purple, The Roots, James Taylor, John Legend, Van Morrison ou encore Zara Larsson, PinkPantheress, Tyla, Conan Gray et Charlotte Cardin.

«Il y a une grande excitation. C’est une année particulière à double titre: nous fêtons notre 60e anniversaire et notre grand retour ‘back home’ au Centre des Congrès», confie le directeur du festival Mathieu Jaton à Keystone-ATS. Il se dit «très content» de l’état de la billeterie. «Il y a déjà quelque 20 concerts sold out. C’est une super tendance. Nous sommes bien partis», dit-il.

«Unique et sur mesure»

Le premier week-end démarre fort avec une soirée d’ouverture le vendredi sous l’impulsion de Raye, présente pour la troisième fois de suite. «Dans une salle du Stravinski spécialement métamorphosée à l’occasion d’un show unique et sur mesure, la chanteuse anglaise conviera des invités de marque afin de célébrer six décennies de musique jazz, soul, blues et pop, entre ses hits, des collaborations inédites et des classiques revisités», glisse le boss du MJF.

«Ce sera une soirée très émotionnelle. Raye s’est imposé comme une évidence. Elle représente en quelque sorte qui nous sommes, soit des univers différents, jazz, soul, blues, pop et hip-hop, s’appuyant sur le patrimoine du MJF tout en incarnant son futur. Nous lui avons donné carte blanche. Nous voulions privilégier ces touches de liberté et d’expression artistiques en lieu et place de grandes autocongratulations pour marquer ce 60e anniversaire», explique-t-il.

«C’est aussi une manière de célébrer l’amitié et les relations humaines dans un milieu musical souvent trop formaté et commercial. Ça va être fabuleux», assure Mathieu Jaton.

Moby, 30 ans d’attente

Sting (samedi) et Nick Cave & The Bad Seeds (dimanche) complètent ce week-end de lancement plein de charisme. Au Lab, c’est le chanteur-rappeur Eddy de Pretto qui ouvre les feux avec la création «Lonely Club», mêlant musique et danse contemporaine.

Les quelque 250’000 festivaliers attendus auront le choix parmi 67 concerts dans les deux salles principales et payantes, dont 39 exclusivités suisses. Le budget se monte à 30 millions de francs.

Pour Mathieu Jaton, l’un des événements de cette 60e édition est aussi la toute première apparition au MJF de l’artiste new-yorkais de pop-électro Moby. Trente ans que le festival attendait ça. Il présentera son nouvel album «Future Quiet» et quelques-uns de ses grands tubes, le mercredi 15 juillet.

Le directeur du festival se prête encore volontiers au jeu des trois coups de coeur, adressés en particulier aux néo-festivaliers du MJF: la venue du Californien Giveon pour l’une de ses deux seules dates en Europe, la Londonnienne de 25 ans PinkPantheress et la pop-soul anglaise de Sienna Spiro.