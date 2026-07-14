Montreux Jazz Festival: un son «cinq étoiles» signé Meyer Sound

Keystone-SDA

Partager

Le son "cinq étoiles" du Montreux Jazz Festival (MJF) ne doit rien au hasard. La qualité de la signature sonore des concerts est le fruit d'une collaboration de 40 ans cette année avec Meyer Sound. Cette société californienne est reconnue comme une pionnière de la technologie audio, ses enceintes et amplificateurs étant parmi les plus réputés au monde.

5 minutes

(Keystone-ATS) «L’expérience sonore est cruciale, le système de sonorisation est le coeur d’un festival de musique. En salle ou en open air, le son doit donner des frissons», répète volontiers Mathieu Jaton, directeur du MJF, interrogé par Keystone-ATS. «Nous sommes extrêmement reconnaissants envers John et Helen Meyer pour ces 40 ans d’amitié et d’engagement exceptionnels avec le Montreux Jazz», glisse-t-il.

C’est en 1986 que le fondateur du MJF Claude Nobs a demandé à Meyer Sound de transformer l’expérience d’écoute du festival. Il avait fait la connaissance de John et Helen Meyer dans les années 1970, lorsque John était directeur du laboratoire d’acoustique de l’Institut suisse d’études musicales avancées. «C’est l’incroyable rencontre entre un fou furieux du son, sans concessions, John, et un grand passionné du son, Claude», résume M. Jaton.

Inspirée par leur amour commun de la musique, une amitié s’est développée. Celle-ci est à l’origine de «l’un des partenariats sonores officiels les plus longs et les plus solides de l’industrie musicale», se félicite le couple cofondateur, toujours à la tête de la société, lui CEO à 82 ans, elle Executive Vice President à 78 ans. «C’est unique. Le MJF est pour nous le joyau de la couronne».

Meilleur son live possible

Leur but commun: offrir au public et aux artistes la meilleure expérience musicale immersive en live, en reproduisant la musique de manière impeccable, précise, sans coloration ni distorsion, et avec une puissance maximale, selon le boss du MJF. «A Montreux, cette qualité, cette proximité et cette intimité du son est possible».

L’entreprise familiale a été créée en 1979 à Berkeley (CA). Meyer Sound est depuis devenu le leader mondial dans la fourniture de solutions intégrées pour la sonorisation, le son spatial, les systèmes acoustiques, le monitoring de studio et les systèmes résidentiels haut de gamme.

La société fabrique des haut-parleurs auto-alimentés, des systèmes de contrôle audio multicanaux pour spectacles, des architectures électroacoustiques et des outils d’analyse audio pour les secteurs de la sonorisation professionnelle, des installations fixes et de l’enregistrement sonore.

Laboratoire d’innovations

Elle emploie à ce jour 350 personnes, avec des bureaux en Allemagne, au Canada, au Mexique et en Chine. Elle collabore avec de nombreux chanteurs et groupes. Elle équipe surtout des salles de concert, mais également des stades, des églises, des musées, des cinémas ou encore des bateaux de croisière. A l’écouter, John Meyer a toujours su garder son côté artisan du son dans l’âme, très exigeant et perfectionniste.

«Je suis un fan de technologie audio depuis l’adolescence. J’ai grandi avec la radio FM et cela m’a toujours intéressé. J’ai ensuite poussé scientifiquement le plus loin possible cet amour pour le son», raconte-t-il. Il reconnaît volontiers que le MJF est devenu au fil des années «une sorte de laboratoire et de vitrine pour les nouveautés et innovations technologiques audio» de Meyer Sound.

Côté plaisir, le couple vient presque chaque année depuis plus de 30 ans sur la Riviera. Ils citent volontiers Bob Dylan, Prince et Herbie Hancock comme concerts mémorables. «Mais il y en a tellement d’autres encore», répond-il en choeur.

Mise en scène du son

Concrètement, l’équipe technique de Meyer Sound est intégrée à l’équipe du MJF, explique Vincent Villard, production manager du MJF. Le travail en amont débute plusieurs mois avant. Dès octobre, c’est l’ingénieur du son valaisan et employé de la société californienne, José Gaudin, qui analyse l’acoustique de chaque salle intérieure et scène extérieure, selon la géographie des lieux.

Il établit un design sonore pour chaque lieu de concerts, c’est-à-dire qu’il crée, façonne, assemble et spatialise l’ensemble des éléments audio, comme une mise en scène artistique du son. «L’objectif est de couvrir au mieux toutes les zones d’une salle, proches ou éloignées de la scène, jusqu’au balcon», souligne M. Villard.

Vers janvier, ce plan est mis en place et il faut s’atteler au calage du son, soit le rendu du «sound system», à savoir le spectre sonore, la résonance, les retours, les graves, les aigus, etc. Deux autres ingénieurs du son de Meyer Sound viennent travaillent en plus avec José Gaudin et ses équipes.

«Dès avril, c’est le travail avec les ingénieurs du son de chaque groupe de musique qui commence, via des visioconférences et des e-mails. Meyer Sound est ensuite présent non-stop durant tout le festival, attentif aux demandes spécifiques des groupes qui se produiront sur scène», relève encore M. Villard.