La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Moral des directeurs d’achats stable en août

Keystone-SDA

Le moral des directeurs d'achats suisses s'est légèrement amélioré au mois d'août, en dépit des droits de douane américains pesant toujours sur la conjoncture mondiale.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Il s’agit d’une stabilisation certes, mais à un niveau bas, selon les données compilées par l’association professionnelle Procure.ch et publiées lundi par le groupe bancaire UBS.

En août, l’indice des directeurs d’achats (PMI) a augmenté de 0,2 point à 49,0 points par rapport au mois précédent, rapporte un communiqué paru lundi.

«Après avoir baissé de manière significative au cours des deux mois précédents, l’indice PMI pour le secteur des services s’est stabilisé à un niveau bas en août», explique-t-on.

Environ 40% des entreprises industrielles indiquent avoir été affectées par une augmentation des mesures protectionnistes sur les douze derniers mois. La production (55,4 points, contre 49,6) a fortement augmenté, tandis que les délais de livraison ont chuté de 7,8 points à 51,4 points.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
8 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
33 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
31 J'aime
59 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision