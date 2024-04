Mort d’une recrue: un cas “très grave pour moi”, dit Viola Amherd

(Keystone-ATS) La mort d’une recrue de l’armée, mardi à Bremgarten (AG), est “aussi un cas très grave pour moi personnellement”, a déclaré Viola Amherd mercredi aux médias réunis à Aarau pour la séance extra-muros du Conseil fédéral. Ses pensées vont à l’entourage de la victime.

C’est un cas “tragique”, a déploré la présidente de la Confédération. “Mes premières pensées sont allées naturellement aux camarades et à la famille” du jeune homme décédé, a dit la ministre de la défense lors du point de presse. “Ce type d’accidents est très, très grave pour l’entourage et pour les responsables de l’armée.”

“On essaie toujours d’améliorer les mesures de sécurité. Et malgré tout, quelque chose peut arriver”, a observé la ministre. La victime âgée de 22 ans a été blessée mortellement par une balle dans la tête, lors d’un tir déclenché accidentellement dans un véhicule militaire. Elle est décédée à l’hôpital. Une enquête de la justice militaire est en cours.

Dix-neuvième séance extra-muros

Le Conseil fédéral siège mercredi à Aarau, dans une salle du bâtiment du parlement argovien. Il est arrivé en début de matinée en train depuis Berne.

Il s’agit de sa 19e séance extra-muros et sa première à Aarau depuis que le gouvernement siège, une à deux fois par an, en dehors de Berne. Sa première séance du genre remonte à 2010.

Le canton d’Argovie est une “place forte” sur le Plateau, a décrit Viola Amherd. Il dispose d’une réelle force économique. Il est important également pour la production d’électricité en Suisse, avec ses centrales nucléaires de Beznau et de Leibstadt et ses centrales hydrauliques au fil de l’Aar et du Rhin, notamment.

Apéro dans la première capitale helvétique

Après sa séance, le Conseil fédéral est attendu à la mi-journée au foyer du Musée d’art d’Argovie pour rencontrer la population lors d’un apéritif. Viola Amherd s’est félicitée de la “grande joie” procurée “visiblement” au canton par la venue du gouvernement.

En 1798, Aarau a été, durant quelques mois, la première capitale de la République helvétique, sous Napoléon. Interrogée à ce sujet, la présidente de la Confédération a admis ne pas savoir où se trouve, à Aarau, le bâtiment qui a servi de premier “Palais fédéral”.