Moscou dit avoir neutralisé plus de 100 drones ukrainiens

(Keystone-ATS) La Russie a affirmé avoir détruit ou intercepté plus de 100 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi. Les attaques étaient dirigées contre le sud-ouest du territoire russe et la Crimée annexée.

Dans un communiqué, le ministère russe de la défense a affirmé avoir neutralisé 51 drones aériens et six drones navals attaquant la Crimée, 44 drones aériens au-dessus de la région de Krasnodar et six autres au-dessus de celle de Belgorod.

Dans cette même région frontalière de Belgorod, une mère et son enfant de quatre ans ont été tués dans une attaque ukrainienne sur le village de d’Oktiabrski, avaient annoncé un peu plus tôt le gouverneur. La voiture dans laquelle ils se trouvaient a été touchée par un drone.

La mère est décédée sur place et son enfant de 4 ans a succombé à ses blessures à l’hôpital, a déclaré le gouverneur, Viatcheslav Gladkov. Un autre drone a visé une station-service près du village de Bessonovka.