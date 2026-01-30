La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Moscou lance contre l’Ukraine un missile et une centaine de drones

Keystone-SDA

La Russie a lancé dans la nuit contre l'Ukraine un missile et une centaine de drones, a annoncé Kiev. Ces nouvelles frappes interviennent au lendemain de l'annonce par Donald Trump d'un arrêt des frappes russes accepté par Moscou "pendant une semaine".

1 minute

(Keystone-ATS) «Dans la nuit du 30 janvier (à partir de 18h00 le 29 janvier), l’ennemi a lancé un missile balistique Iskander-M (…) ainsi que 111 drones d’attaque», a déclaré vendredi l’armée de l’air ukrainienne.

