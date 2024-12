Moscou promet « une réponse » à l’attaque de Kiev avec des missiles

Keystone-SDA

La Russie a promis mercredi "une réponse" à la nouvelle attaque ukrainienne menée dans la matinée, selon Moscou, avec des missiles américains ATACMS contre un aérodrome militaire dans le sud du pays. Une ligne proclamée rouge par Moscou.

5 minutes

(Keystone-ATS) Récemment, en réaction à des frappes similaires, Vladimir Poutine avait menacé de bombarder des centres de décision à Kiev avec son missile hypersonique expérimental Orechnik, qui peut porter une charge nucléaire, et les pays occidentaux qui aident l’Ukraine à attaquer le territoire russe.

Un haut responsable américain a ainsi averti mercredi, sous couvert d’anonymat, que Moscou pourrait frapper l’Ukraine avec un missile Orechnik « dans les prochains jours ».

Après avoir obtenu en novembre le feu vert de Washington et de Londres pour attaquer la Russie avec des missiles longue portée américains ATACMS et britanniques Storm Shadow, Kiev a mené depuis des frappes sur le sol russe à l’aide de ces armes précises, qui ont à chaque fois provoqué la colère de Moscou.

« Abattus » ou « détournés »

En dépit des menaces de Vladimir Poutine, ces frappes se sont poursuivies mercredi en Russie, selon Moscou.

Dans un communiqué, l’armée russe a affirmé que « six missiles balistiques ATACMS de fabrication américaine » avaient été utilisés pour attaquer mercredi matin l’aérodrome militaire de Taganrog, dans la région de Rostov (sud-ouest).

Deux d’entre eux ont été « abattus » et « les autres (…) détournés par des équipements de guerre électronique », a assuré l’armée russe. La chute des débris « a fait des blessés parmi le personnel » du site militaire et deux bâtiments ont été notamment « endommagés », sans plus de détails.

Les autorités ukrainiennes, pour l’heure, n’ont pas revendiqué ni commenté cette attaque présumée.

Perturber la logistique russe

Plus tôt mercredi, des chaînes Telegram russes avaient publié des vidéos supposées de l’attaque sur Taganrog dans lesquelles on peut entendre des explosions en série.

Le gouverneur de la région de Rostov, Iouri Slioussar, a de son côté évoqué « une attaque de missiles » dans la nuit sur Taganrog, tandis que la municipalité a fait état d’une coupure de chauffage dans une trentaine d’immeubles résidentiels.

En réponse aux bombardements russes quotidiens sur ses infrastructures et ses villes, l’Ukraine a multiplié les attaques contre des sites militaires et énergétiques en Russie, afin de perturber la logistique de l’armée de Moscou qui occupe toujours près de 20% du territoire ukrainien.

« Incendie massif » sur un terminal pétrolier

Son armée a dit mercredi avoir frappé dans la nuit un terminal pétrolier dans la région russe de Briansk (ouest), provoquant « un incendie massif » dans ce site « activement utilisé pour approvisionner » les troupes russes.

Face aux frappes de Kiev, la Russie a tiré le 21 novembre un missile Orechnik contre une ville ukrainienne, un signal d’avertissement aux Occidentaux selon le Kremlin et une escalade des tensions inédites en près de trois ans de conflit à haute intensité.

Cette arme inconnue jusque-là peut frapper n’importe où en Europe et pourrait viser la côte ouest américaine selon ses caractéristiques vantées par le président russe, qui a toutefois juré qu’il préviendrait à l’avenir avant de lancer son Orechnik.

Moscou revendique la prise de 2 villages

Sur le terrain, les forces russes ont l’avantage dans l’est de l’Ukraine, avançant vers les villes de Pokrovsk et Kourakhové. Dans la région russe de Koursk, où l’armée de Kiev contrôle des centaines de kilomètres carrés depuis août, les troupes du Kremlin ont dit mercredi avoir repris deux villages.

Chaque camp semble vouloir tout faire pour améliorer au maximum sa position sur le champ de bataille, au moment où bruissent des rumeurs sur d’éventuelles négociations de paix en 2025, après l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

« Au détriment de l’unité »

En attendant, les Européens tentent de faire front uni pour aider l’Ukraine à obtenir la paix « juste » qu’elle recherche face à une Russie déterminée.

Hormis l’appel récent entre Vladimir Poutine et Olaf Scholz, seul Viktor Orban, le Premier ministre hongrois et principal allié du Kremlin dans l’UE, continue de maintenir des contacts fréquents avec le dirigeant russe.

Mercredi, le Hongrois et le Russe se sont à nouveau appelés, provoquant la colère du président ukrainien Volodymyr Zelensky : « Personne ne doit promouvoir sa propre image au détriment de l’unité », a-t-il fustigé sur Telegram.

« Il ne peut y avoir de discussions sur la guerre que la Russie mène contre l’Ukraine, sans l’Ukraine », a-t-il encore martelé.

Vladimir Poutine exige toujours la reddition de l’Ukraine, son renoncement à rejoindre l’Otan et le contrôle des territoires ukrainiens annexés par Moscou. Des conditions inacceptables pour Kiev et ses alliés occidentaux.