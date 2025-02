Moscou revendique une nouvelle avancée, 12 morts dans des frappes

La Russie a tiré des dizaines de missiles et de drones sur l'Ukraine tuant 12 personnes, a déclaré Kiev samedi, tandis que Moscou affirme que ses forces progressaient vers la ville stratégique de Toretsk.

(Keystone-ATS) « La nuit dernière, la Russie a attaqué nos villes avec différents types d’armes: des missiles, des drones, des bombes aériennes », a dénoncé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur Telegram.

« Chacune de ces attaques terroristes montre que nous avons besoin de plus d’aide pour nous défendre face à la terreur russe », a-t-il poursuivi, appelant les « partenaires » de Kiev à agir.

Selon M. Zelensky, des dommages ont été signalés dans six régions: celles de Zaporijjia, Odessa, Soumy, Kharkiv, Khmelnytsky et Kiev.

A la mi-journée, l’armée de l’air ukrainienne a affirmé que Moscou avait lancé 42 missiles et 123 drones sur le pays, l’une des attaques les plus importantes depuis des semaines.

Plusieurs missiles ont été abattus par les défenses antiaériennes, a ajouté cette source, sans préciser leur nombre. Par ailleurs, 56 drones ennemis ont été détruits et 61 autres n’ont pas atteint leur cible, toujours selon l’armée.

Zones résidentielles

Au moins 12 personnes sont mortes dans ces frappes dans le centre et l’est de l’Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi et tôt samedi matin, selon les autorités.

Huit d’entre elles, dont un enfant, ont été tuées dans une frappe de missile sur un immeuble résidentiel dans la ville centrale de Poltava, ont indiqué les services d’urgence. Les autorités ont déclaré trois jours de deuil.

Un photographe de l’AFP a vu sur place des pompiers fouillant les ruines fumantes du bâtiment et plusieurs victimes dans des sacs mortuaires.

A Kharkiv, grande ville du nord-est, la chute sur une zone résidentielle d’un drone russe abattu a également tué une femme et fait quatre blessés, a annoncé Oleg Synegoubov, le gouverneur de la région.

Trois policiers ont par ailleurs été tués dans une frappe aérienne russe à Iounakivska, dans la région de Soumy (nord-est), a annoncé l’administration militaire régionale.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir frappé pendant la nuit des infrastructures énergétiques « assurant le fonctionnement d’entreprises du complexe militaro-industriel » de l’Ukraine.

Progression russe dans l’Est

Alors que le pays subit constamment les frappes russes meurtrières, les troupes ukrainiennes sont en grande difficulté dans la région de Donetsk, où l’armée russe progresse constamment, petit à petit, malgré de lourdes pertes humaines et matérielles.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a déclaré que des unités « du groupement Centre » avaient conquis la localité de Krymské (Krymskoïe en russe) située dans la banlieue nord-est de Toretsk.

Le groupe d’analystes ukrainiens DeepState indique que les forces russes sont présentes dans le centre de Toretsk et Tchassiv Iar, deux villes disputées depuis des mois.

Alors que l’invasion russe va entrer en février dans sa quatrième année, l’armée russe avance également dans la région de Kharkiv (nord-est) et se rapproche de l’importante ville de Koupiansk.

La perspective de négociations entre Moscou et Kiev est de plus en plus souvent évoquée depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, perçu comme un potentiel tournant dans la guerre.

Le président américain s’est montré critique des sommes dépensées par les Etats-Unis pour aider l’Ukraine, mais il a aussi adopté un ton sévère avec Moscou, qu’il a menacé de sanctions supplémentaires ces dernières semaines.

Un recruteur ukrainien abattu

L’armée de Kiev, qui manque de soldats et d’équipements, peine à recruter de nouvelles troupes face notamment aux réticences de la population, épuisée après trois ans de combats très meurtriers.

Samedi, un soldat a été tué dans la ville de Pyriatyn, dans la région de Poltava, alors qu’il accompagnait un groupe d’hommes mobilisés, ont indiqué les services de recrutement militaire locaux.

Selon cette source, le soldat a été attaqué par un homme cagoulé qui l’a abattu avec un fusil avant de fuir avec l’un des mobilisés. Les deux hommes ont ensuite été arrêtés, toujours d’après cette source.

Par ailleurs, une explosion dans un bureau de recrutement militaire dans la ville de Rivné, dans le nord-ouest de l’Ukraine, a tué samedi une personne et fait six blessés, a indiqué la police ukrainienne, sans expliquer pour l’heure l’origine de la déflagration.

Les services de sécurité ukrainiens (SBU) ont également annoncé samedi l’arrestation de cinq personnes accusées d’animer un groupe, « Le front des travailleurs d’Ukraine », qui sous couvert « d’idées néo-communistes », véhiculait « les narratifs du Kremlin » et s’opposait à la mobilisation, d’après le SBU.