La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Flux personnalisé

Connectez-vous pour ajouter des thèmes à votre flux.

Inscrivez-vous dès maintenant
Liste de favoris

Connectez-vous pour ajouter des articles à votre liste.

Inscrivez-vous dès maintenant
Démocratie Suisse
Guerres de l’information
Démocratie numérique
Élections mondiales
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Communauté des Suisses de l'étranger
Politique suisse
Votations
Expatriation
La Suisse insolite
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Motard mesuré à 101 km/h à Fontainemelon dans une zone à 30 km/h

Keystone-SDA

Un motard a été mesuré le 5 juillet vers 06h15 à une vitesse de 101 km/h sur une zone limitée à 30 km/h dans le centre du village de Fontainemelon (NE), en direction des Hauts-Geneveys. Son permis de conduire a été saisi avec effet immédiat.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le conducteur, âgé de 20 ans et domicilié dans le canton de Neuchâtel, a été interpellé par la police sur son lieu de travail. «Constitutif d’un délit de chauffard, ce comportement est passible d’une peine privative de liberté ainsi que d’un retrait du permis de conduire d’au moins deux ans», ont indiqué mardi la police et le Ministère public neuchâtelois.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision