Motocycliste grièvement blessé entre Noiraigue et Brot-Dessous

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Un jeune motocycliste fribourgeois a été grièvement blessé dans un accident de la circulation, mercredi après-midi entre Noiraigue (NE) et Brot-Dessous (NE). Le pilote du deux-roues a chuté après avoir embouti le véhicule devant lui.

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(Keystone-ATS) Vers 16h45, un habitant de Gletterens (FR), âgé de 16 ans, a été victime d’une collision avec une voiture conduite par une automobiliste qui avait ralenti pour les besoins de la circulation.

Suite au choc, le motard chuta lourdement sur la chaussée. Blessé, il a été pris en charge par une ambulance avant d’être héliporté par REGA. La route a été fermée pendant environ une heure dans les deux sens pour les besoins du constat, rapporte la Police cantonale neuchâteloise dans un communiqué.