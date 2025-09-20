La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Moudon: une plaque commémorative en l’honneur de Philippe Jaccottet

Keystone-SDA

Cent ans après sa naissance, Philippe Jaccottet retrouve sa ville natale de Moudon (VD). Une plaque commémorative a été inaugurée samedi sur la maison où il a vu le jour, en écho à l’exposition "Images d'enfance" qui dévoile les racines broyardes du grand poète.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) En 2025, Moudon rend hommage à l’un de ses plus illustres enfants: Philippe Jaccottet (1925–2021). Poète, traducteur et critique littéraire reconnu dans le monde entier, il est l’un des rares auteurs à avoir été publié de son vivant dans la prestigieuse «Bibliothèque de la Pléiade».

Né à Moudon, à la rue des Tisserands 34, Philippe Jaccottet a toujours gardé le souvenir de son enfance broyarde. Il l’évoque notamment dans «Le Cours de la Broye – suite moudonnoise».

Des racines vers l’universel

Une cérémonie a marqué la pose de plaque commémorative sur la façade de sa maison natale en présence des autorités locales et de personnalités du monde culturel et littéraire. Le public a été convié à la projection d’un film Plan-fixe consacré à l’écrivain au Musée du Vieux-Moudon.

Cet hommage prend tout son sens dans le cadre de l’exposition «Philippe Jaccottet, images d’enfance», présentée au Musée du Vieux-Moudon jusqu’au 26 octobre 2025. Conçue en partenariat avec le Centre des littératures en Suisse romande (UNIL), elle retrace l’univers familial et moudonnois du poète: albums photographiques, portraits de proches et documents inédits issus des collections privées.

En évoquant les lieux et les figures qui ont marqué ses jeunes années, l’exposition éclaire l’importance de ces racines dans une oeuvre pourtant tournée vers l’universel.

