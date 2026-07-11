Moule quagga: concept de désinfection dans les Trois-Lacs

Keystone-SDA

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Neuchâtel travaille actuellement à la mise en œuvre du concept de désinfection des embarcations pour prévenir la dissémination de la moule quagga. Cette mesure pourra être appliquée de manière coordonnée et uniforme aux lacs de Morat, Bienne et Neuchâtel en 2027. Fribourg a annoncé des mesures vendredi.

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(Keystone-ATS) «L’établissement de la moule quagga engendre des problématiques multiples, notamment en ce qui concerne la maintenance des infrastructures de pompage d’eau lacustre ainsi que les déséquilibres écosystémiques qu’elle induit au sein du lac», a rappelé le Conseil d’Etat neuchâtelois en réponse à une question de la députée Julie Boillat (Vert-e-s).

En raison de sa connexion hydrologique avec les lacs de Morat et de Bienne, et plus largement avec l’Aar et le Rhin, le lac de Neuchâtel est particulièrement exposé au risque d’introduction d’espèces aquatiques invasives. «Leur dissémination peut résulter aussi bien de la dynamique naturelle des cours d’eau que des activités humaines», a précisé le gouvernement.

Le déplacement d’embarcations joue un rôle important. Le contrôle des bateaux en provenance d’autres plans d’eau «constitue un moyen éprouvé pour contrer, voire prévenir, l’introduction de telles espèces», a ajouté le Conseil d’Etat.

Dès le 1er août à Fribourg

Le canton a rappelé que la problématique des espèces aquatiques invasives concerne l’intégralité des eaux cantonales. Le concept de prévention a vocation à être étendu à l’ensemble des plans d’eau ouverts à la navigation dans le canton.

Le Conseil d’Etat fribourgeois a annoncé vendredi avoir adopté une ordonnance instaurant dès le 1er août une obligation de déclaration et de nettoyage des bateaux immatriculés lors du transfert d’un lac à l’autre. La mesure doit permettre d’éviter la propagation d’espèces exotiques envahissantes.

Après une déclaration unique du plan d’eau de stationnement, les propriétaires recevront une attestation de conformité pour ce plan d’eau, sans nécessiter de nettoyage. Le certificat reste valable jusqu’au prochain changement de plan d’eau. Ce dernier doit être annoncé sur une plateforme électronique intercantonale.

Le canton de Fribourg rejoint Berne, les Grisons, Zurich, St-Gall, Glaris ainsi que les cantons de Suisse centrale (Lucerne, Nidwald et Obwald, Schwyz, Uri, Zoug).