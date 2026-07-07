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Moutier: l’eau de la piscine n’était pas contaminée

Keystone-SDA

L'eau de la piscine de Moutier (JU) n'est pas contaminée. Les bassins avaient été fermés préventivement la journée de samedi en raison d'une suspicion de contamination bactérienne, après un signalement d'usager.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Les analyses de l’eau effectuées samedi et dimanche n’ont rien révélé d’anormal. La qualité de l’eau de la piscine peut être qualifiée d’irréprochable», a indiqué la Municipalité sur son site internet.

La piscine a été fermée samedi par précaution, à la suite d’un signalement évoquant une présence possible d’une bactérie dans le petit bassin. «Evitant de faire courir le moindre risque aux usagers, les responsables de l’infrastructure ont procédé aux opérations nécessaires pour s’assurer que la baignade ne présente aucun danger», a précisé la Municipalité.

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