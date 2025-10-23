Moutier: nouvelles mesures transitoires adoptées

Les cantons du Jura et de Berne ont adopté mardi et mercredi deux nouveaux accords d’exécution dans le cadre du transfert de la commune de Moutier. Les mesures concernent les domaines de la police et de l'asile.

(Keystone-ATS) Des règles au sujet de la déviation des appels d’urgence, du traitement des urgences policières sur l’autoroute A16 entre Choindez (JU) et Court (BE), de l’exploitation d’une antenne Polycom utilisée par la police bernoise et de l’émission par la police cantonale bernoise d’ordonnances d’éloignement en cas de violence domestique ont été mises en place, ont indiqué jeudi les deux cantons dans deux communiqués séparés.

Cette mesure entrera en vigueur le 15 novembre. Le second accord traite de l’accueil et l’hébergement des personnes relevant du domaine de l’asile. Il prévoit que toutes les personnes vivant dans un hébergement privé à Moutier au 31 décembre seront en principe sous la responsabilité du canton du Jura. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2026.