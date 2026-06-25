Movodis: Yverdon et Travys mécontentes du processus de fusion

Keystone-SDA

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La fusion en une holding (movodis SA) des trois compagnies régionales du LEB (Lausanne-Echallens-Bercher), du MBC (Morges-Bière-Cossonay) et de Travys (Vallée de Joux-Yverdon-Ste-Croix) connaît son premier accroc. C'est la composition de la future direction de movodis qui est critiquée par Travys et la Ville d'Yverdon-les-Bains, qui se sentent sous-représentées.

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(Keystone-ATS) Réuni en séance extraordinaire mercredi soir, le conseil d’administration de Travys a pris connaissance «avec consternation» de la composition de la future direction de movodis SA. «Dans l’attente d’une analyse approfondie de la situation, il demande aux actionnaires de surseoir temporairement à l’échange de leurs actions Travys contre des actions movodis», indique-t-il jeudi dans un communiqué.

«Le conseil d’administration examine actuellement les conséquences de cette nouvelle situation ainsi que les différentes options à sa disposition dans le cadre du processus de création de movodis», écrit-il. Il précise encore qu’il se réunira à nouveau le 3 juillet prochain afin de statuer sur les suites à donner.

Dans la foulée, la Ville d’Yverdon-les-Bains a annoncé qu’elle suspendait, elle aussi, le transfert de ses propres actions Travys, dans un communiqué. «La structure de gouvernance annoncée par movodis SA reflète un net déséquilibre entre les trois partenaires», écrit la Municipalité.

Un seul poste sur huit

Selon elle, sur huit postes de direction, Travys n’en obtient qu’un seul. Le binôme MBC-LEB détient pour sa part la présidence et la vice-présidence du conseil d’administration, la direction générale, et cinq postes sur huit au sein de la direction de movodis.

Face à cette situation, deux membres du conseil d’administration de movodis pour le Nord vaudois, dont l’actuel syndic d’Yverdon-les-Bains Pierre Dessemontet, ont donné leur démission.

Le conseil d’administration de movodis SA, créé le 1er avril dernier et dont le siège sera à Yverdon, a nommé cette semaine Pierre-Alain Perren au poste de directeur général de la nouvelle holding. Le directeur général actuel des MBC depuis 2022 doit prendre ses fonctions le 1er janvier 2027.

Même date pour l’entrée en fonction de movodis SA, mais sous réserve de l’approbation des actionnaires. La création de la holding implique en effet un échange d’actions. Ainsi, les actionnaires de chaque entreprise seront appelés à se prononcer durant l’été.

La Ville d’Yverdon appelle toutes les parties prenantes «à la poursuite d’un dialogue constructif dans l’intérêt des usagères et usagers, des collaboratrices et collaborateurs ainsi que des territoires desservis».