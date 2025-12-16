Moyens supplémentaires pour lutter contre les violences domestiques

Le Grand Conseil valaisan a passé au crible mardi matin le budget du Département de la sécurité, des institutions et du sport (DSIS). Il a choisi d'allouer 3 EPT supplémentaires pour lutter contre les violences domestiques.

(Keystone-ATS) Les débats ont surtout tourné autour des moyens à accorder à la Police cantonale. La création de 6 EPT alloués aux unités mobiles (2 par région territoriale) souhaitée par l’UDC du Valais romand a été refusé. La proposition socialiste de créer 5 postes en faveur de la section d’action rapide et celle de l’UDC du Haut-Valais d’allouer globalement 10 EPT à la Police cantonale ont connu le même sort.

Par contre, malgré un préavis négatif de la Commision des finances (COFI), le parlement a dit oui à la création de 3 EPT de coordinateurs pour les violences domestiques et les quérulents souhaitée par la commission de la sécurité publique. Le plénum a validé l’amendement par 64 voix contre 63 et 1 abstention.

Le Grand Conseil a également refusé à une proposition socialiste d’augmenter le nombre de contrôles par la Police cantonale en lien avec le bruit des moteurs de 145 à 300 par année.

Augmentation de postes validée

Comme pour les autres départements, le Parlement a refusé de supprimer le renchérissement prévu pour les collaborateurs de l’Etat et du domaine parapublic pour 2026 (+ 0,6%).

La majorité du plénum a également dit non à la suppression du +0.5 EPT intégré dans le budget 2026 pour les projets informatiques et la gestion des bases de données référentielles pour le Service de la population et des migrations.

Au niveau du Service de la circulation routière et de la navigation, le poste d’expert de la circulation prévu pour 2026 n’a pas été supprimé par les députés, malgré une volonté en ce sens de l’UDC du Valais romand. En Valais, 5000 nouveaux véhicules sont immatriculés par an.

APEA: pas de postes supplémentaires

La commission de la sécurité publique voulait obtenir 8 postes pour les autorités de protection de l’enfance et des adultes (APEA) à prendre sur le budget de l’Etat. Là aussi, c’est non (95 voix contre 28 et 2 abstentions).

«Ce service est sous-doté. Ses ressources ont été calculées sur la base de la population de 2018. Elles n’ont pas évolué depuis leur cantonalisation. Le personnel est à bout. Sept présidents d’APEA ont démissionné sur la seule année 2025», a résumé la députée Véronique Chervaz, au nom de la commission. Par contre, six postes à durée déterminée ont été prolongés pour 2026.

Enfin, les députés ont accepté tacitement une amélioration de l’accès pour le grand public aux cartes interactives, aux géoservices et aux géodonnées.