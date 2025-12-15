MSC attribue un contrat de 10 milliards d’euros à Meyer Werft

Keystone-SDA

L'armateur et croisiériste genevois MSC a passé une commande de quatre à six navires auprès de Meyer Werft, pour un montant de 10 milliards d'euros. Ce contrat devrait garantir l'activité du chantier naval allemand jusqu'en 2035 et préserver des milliers d'emplois.

1 minute

(Keystone-ATS) La ministre allemande de l’Economie, Katherina Reiche, a évoqué une «avancée décisive» pour Meyer Werft. Ce chantier naval basé à Papenburg, en Basse-Saxe, a été sauvé par l’Etat allemand il y a un peu plus d’un an alors qu’il était en grave difficulté financière.

Le gouvernement fédéral et le Land de Basse-Saxe ont chacun acquis 40% des parts de Meyer Werft. Un investissement total de 400 millions d’euros a été réalisé. Une ligne de crédit de 2,6 milliards d’euros a également été garantie.

Les difficultés du chantier naval Meyer Werft étaient dues à une baisse de la demande pendant la pandémie de coronavirus et à la flambée des prix de l’énergie et des matières premières liée à la guerre en Ukraine. Un programme de restructuration a été mis en place jusqu’à fin 2028.