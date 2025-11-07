Mudac à Lausanne: la tapisserie comme manifeste politique et social

Keystone-SDA

Le mudac et la Fondation Toms Pauli présentent "Tisser son temps". Cette exposition, consacrée à la tapisserie comme "vecteur de discours sociaux et politiques", confronte oeuvres anciennes et contemporaines. A découvrir dès vendredi et jusqu'au 8 mars.

3 minutes

(Keystone-ATS) La tapisserie a toujours été un puissant outil de narration et de témoignage. De l’époque médiévale aux créations contemporaines, elle incarne un espace de dialogue entre les aspirations collectives, les récits historiques et les enjeux actuels.

«Tisser son temps» réunit 23 oeuvres monumentales. Elle confronte trois corpus, deux contemporains et un historique, ce dernier issu de l’importante collection Toms Pauli, a relaté Marco Costantini, directeur du mudac.

Propagande d’alors

Ces tapisseries flamandes, tissées entre 1660 et 1725 dans les principaux ateliers bruxellois, illustrent les grands thèmes de l’histoire de la tapisserie: Histoire de Scipion l’Africain, celle des empereurs Titus et Vespasien et L’art de la guerre, a poursuivi Magali Junet, directrice de la Fondations Toms Pauli.

Ces batailles légendaires et mythiques de l’Antiquité romaine et du siècle de Louis XIV constituaient «la propagande d’alors». Elles sont exceptionnelles par leur composition, la finesse de leur tissage et leur taille monumentale. Deux d’entre elles sont montrées pour la première fois au public, a souligné M. Costantini.

Critiques acerbes

Les créations contemporaines signées Goshka Macuga et Grayson Perry répondent avec force et intérêt à ces tapisseries historiques. Leurs séries telles «Of what is, that it is, of what is not, that it is not» de l’artiste polonaise et «The Vanity of Small Differences» de l’artiste britannique, sont des critiques acerbes de la société de consommation, de la globalisation, des représentations des enjeux de pouvoirs politiques, sociétaux, mais aussi culturels.

Pour l’exposition, Goshka Macuga a notamment créé une tapisserie répondant à l’historique Arche de Noé également présentée dans l’exposition. Elle a imaginé une scène tissée de proche fin du monde, un temps suspendu entre menace nucléaire et tsunami vengeur. Intitulée «Ark of No», cette tapisserie a valeur de constat, de mise en garde et de déclaration universelle, en référence aux actuels cataclysmes socio-politiques internationaux.

Drames banals

Les tapisseries de Grayson Perry s’inspirent, elles, d’une forme d’art traditionnellement associée aux hautes sphères de la société – représentations de mythes classiques, scènes historiques et religieuses, batailles épiques. Elles jouent avec l’idée d’utiliser cet art allégorique ancien pour rehausser les drames banals de la vie britannique moderne. La politique, le consumérisme, l’histoire et l’histoire de l’art sont liés à l’oeuvre (sujet et support).

Cette confrontation d’oeuvres anciennes et contemporaines met en lumière la force intemporelle de la tapisserie: un langage visuel capable de transmettre des messages complexes et de favoriser la réflexion sur des questions universelles.

www.mudac.ch