Muhammad Yunus arrive au Bangladesh pour former un gouvernement

(Keystone-ATS) Le prix Nobel de la Paix Muhammad Yunus a atterri jeudi au Bangladesh. Il doit prendre la tête d’un gouvernement intérimaire destiné à mener “un processus démocratique” vers des élections, après l’éviction de l’ancienne dirigeante Sheikh Hasina.

Ce retour de l’économiste de 84 ans intervient après des violences qui ont fait plus de 400 morts et la fuite de la Première ministre déchue Sheikh Hasina. Il devrait prêter serment jeudi “vers 20h00” (16h00 en Suisse) au cours d’une cérémonie “en présence a priori d’une centaine de personnes”, a annoncé le chef de l’armée, le général Waker-Uz-Zaman.

L’officier s’est dit “certain”, dans un discours télévisé à la nation, que Muhammad Yunus serait “capable de mener un beau processus démocratique” en faveur de la population.

Le prix Nobel en exil, qui a lancé “un vibrant appel au calme” à ses compatriotes, a atterri comme prévu peu après 14h00 (10h00 en Suisse) à Dacca, après être parti mercredi de Paris et avoir fait une escale à Dubaï.

“Le Bangladesh s’est créé un nouveau jour de victoire. Le Bangladesh a une deuxième indépendance”, a déclaré devant la presse et ses partisans l’économiste de 84 ans peu après avoir atterri dans la capitale Dacca, saluant un “jour glorieux”.

Et d’affirmer qu’il s’attellerait en premier lieu à rétablir “la loi et l’ordre”. “Nous ne pouvons pas avancer si nous ne réglons pas la situation en matière de loi et d’ordre”.