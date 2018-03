Ce contenu a été publié le 6 mars 2018 15:30 06. mars 2018 - 15:30

Jasmine Ramondt-Fragnière est conseillère communale à Veysonnaz en Valais – et en même temps directrice de l’Office du tourisme. Elle travaille à rendre son village attractif pour les familles.

Depuis cinq ans, elle siège à l’exécutif, élue du Parti démocrate-chrétien (PDC). Le village a désormais une crèche et a modernisé son école. «Ainsi, nous le rendons attractif pour les familles qui veulent s’installer ici. Parce que les gens devraient pouvoir vivre et travailler à Veysonnaz». Depuis quatre mois, elle dirige aussi l’Office du tourisme du village où elle est née et où elle vit avec son mari néerlandais et leurs deux filles. La petite station de ski, intégrée à l’immense domaine des 4 Vallées, compte 610 habitants permanents.

Initialement, Jasmine voulait partir dans le vaste monde. Elle a donc étudié la politique internationale à Genève, mais les jobs à l’étranger sont difficiles à décrocher. Par la suite, des circonstances familiales l’ont obligée à rentrer au village. A 33 ans, elle ne regrette rien, parce que Veysonnanz, avec sa vue sur la chaîne des Alpes, lui avait toujours manqué. «Maintenant, je peux mettre en pratique ce que j’ai appris dans mon métier. Je suis ici, mais j’ai le contact avec le monde entier».

