«L’information rend les gens plus forts»

Mettre en avant les problématiques sociales et environnementales qui touchent les pays du Sud, au travers d’un journalisme impartial et crédible. C’est la mission que s’est fixée la journaliste Marina Wutholen, directrice de dev.tv, une organisation non gouvernementale (ONG) qui produit des documentaires.

Ce contenu a été publié le 18 novembre 2021 - 15:39

Katharina Wecker

Dev.tv a été fondée en 2002. Son mandat consiste à promouvoir la couverture médiatique des questions qui touchent aux droits humains, à l’environnement et à l’humanitaire.

Elle a choisi son métier parce qu’informer les gens, c’est leur donner le pouvoir. Mais informer n’est pas toujours suffisant pour encourager le changement. C’est pourquoi elle a fondé le Sommet des jeunes activistes (YAS) à Genève, qui rassemble des jeunes du monde entier venus avec des idées concrètes pour résoudre les problèmes globaux.

La deuxième plus grande ville de Suisse accueille de nombreuses organisations internationales, comme le siège européen de l’ONU et l’Organisation mondiale de la Santé. Genève compte environ 750 ONG et 177 missions diplomatiques. Plus de 32’000 personnes du monde entier travaillent dans ces organisations. Dans notre série «Genève internationale», nous dressons le portrait de certaines de ces personnes.