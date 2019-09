Quelles sont les attentes des Suisses de l'étranger par rapport au nouveau Parlement qui sortira des urnes le 20 octobre? Qu’attendent-ils de la politique de leur patrie d’origine. Nous le leur avons demandé.

Le projet s'appelait #SWIontour. Six équipes de reportage de swissinfo.ch ont visité cet été des clubs suisses à l'étranger: aux Etats-Unis, en Argentine, au Brésil, en France, en Allemagne et en Italie. Nous voulions prendre le pouls de la Cinquième suisse sur place. Entendre et montrer ce qui est important pour ces Suisses qui observent leur patrie de loin dans la perspective des élections fédérales du 20 octobre.

Nous avons notamment organisé des tables électorales avec ces clubs et discuté des prochaines élections fédérales en Suisse. Nous avons également demandé aux membres de l’assistance ce qu'ils attendaient des élections et ce qu'ils pensaient de la Suisse et de l'Europe. Voici leurs réponses en vidéo.



