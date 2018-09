Annemarie Schwarzenbach first travel journey east

L’écrivaine et photographe suisse Annemarie Schwarzenbach fut une des pionnières du reportage de voyage. Elle a eu la vie d’une migrante, se qualifiant elle-même de «voyageuse incurable». À l’automne 1993, elle entreprend son premier périple vers l’Orient, qui l’emmènera notamment en Turquie, en Syrie et en Irak.

En octobre 1933, elle prend l’Orient Express pour Istanbul. Elle réalise ses premières photos avec les gens qu’elle rencontre en Turquie. Après deux mois, elle part en Syrie en voiture, pour découvrir les villes et les paysages. Elle séjourne ensuite au Liban, en Palestine et en Irak ainsi qu’en Perse, un pays que tout le monde ne nomme pas encore Iran.

Au fil de ce voyage hivernal de plusieurs mois, elle s’attaque aux routes de montagne en auto et documente avec ses photos de nombreux endroits dans lesquels les voyageurs ne peuvent plus guère s’aventurer de nos jours, comme les villes de Bagdad et d’Alep. La carte ci-dessous permet de suivre son itinéraire.

C’est dans la ville iranienne de Persépolis que s’achève en avril 1934 ce premier voyage en Orient. Elle en tirera un livreLien externe, «Hiver au Proche-Orient : journal d'un voyage» et reviendra trois fois dans la région au cours des années suivantes.

À l’occasion du 75 anniversaire de la mort d’Annemarie Schwarzenbach, en 2017, les Archives littéraires suisses ont numérisé et rendu accessibles en ligne plus de 3000 de ses images. On peut aussi les voir sur son inventaireLien externe (en allemand) et sur Wikimedia CommonsLien externe (en anglais).

Notre série #swisshistorypicsLien externe vous fait voyager dans le passé, à l’époque de la photo en noir et blanc.

(Photos: Archives littéraires suissesLien externe)



