Grindelwald a été la première station thermale de l’Oberland bernois à s'ouvrir au tourisme hivernal à la fin du 19e siècle. Des photos tirées de collections privées donnent un aperçu de cette époque désormais révolue.

Cela a dû être une période passionnante pour le petit village près d'Interlaken: Avec la construction d'une route et, quelques années plus tard, d'un chemin de fer à crémaillère, la connexion au monde était soudainement établie.

En 1888, le village a connu un essor touristique grâce au développement des sports d’hiver. Les visiteurs du monde entier y sont venus pour faire des promenades en traîneau, pratiquer le curling, le patinage et de plus en plus le ski.

Ce boom a également favorisé les investissements - les hôtels ont installé un chauffage central et l'éclairage électrique. L'optimisme au tournant du siècle était sans bornes: la société des termes a prévu de construire un casino. Presque tous les sommets devaient être accessibles en train. Le déclenchement de la guerre en 1914 entraîna toutefois un effondrement du tourisme étranger et il fallut enterrer ces plans ambitieux.

Trésors du fonds photographique

Les photos présentées ici datent de l'âge d'or de Grindelwald et proviennent du fond de collectionneurs locaux. L'historien de la région Peter BernetLien externe, qui étudie depuis des décennies son village, a fait une sélection d’images qu’il a compilé au sein d’une série qui retrace plus d’un siècle d’histoire.

Almer, Bracher, Jaggi, Kummer, Michel et Roth sont les noms des familles établis de longue date dans le village. En plus de la collection du musée localLien externe, elles ont ouvert leurs albums photos à Peter Bernet, né à Grindelwald, fils d'un guide de montagne et d'un moniteur de ski.

Les images reflètent la vie culturelle, touristique et quotidienne de la vallée à une époque où la photographie n'était pas encore une évidence. Le livre «Grindelwald», qui présente le résultat de cette sélection, a été publié par les éditions Weber.

Dans notre série #SwissHistoryPicsLien externe, nous montrons des photos inconnues qui retrace l’histoire de la Suisse. Fin de l'infobox

