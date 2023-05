10 minutes pour décrocher un emploi

La recherche d'un emploi peut ressembler à un parcours du combattant. Pour obtenir des résultats plus rapidement, trois associations actives dans le milieu social à Bienne ont organisé un Job Café.

Ce contenu a été publié le 04 mai 2023

Céline Stegmüller

Dix minutes pour convaincre: le concept a fait ses preuves pour la quête de l'amour, il s'applique désormais aussi à la recherche d'un emploi. Quelque 90 personnes se sont inscrites aux deux journées de Job Café, organisées par Multimondo, la Croix-Rouge et le Centre Social Protestant, trois organisations actives dans le milieu social.

Au menu: des cafés, des croissants, et 18 employeurs éparpillés dans les différentes salles de la Haus pour Bienne, un local culturel au cœur de la ville bilingue. On échange des CV, on fait connaissance et on organise pour un deuxième rendez-vous si le courant passe.