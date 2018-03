14 juin 1968: un reporter de la télévision interviewe des joueuses du FC Zurich (en foncé) et du FC Heuried.

Le match Zurich - Heuried s’est disputé sur un terrain annexe, proche du Hallenstadion à Zurich-Oerlikon.

Les joueuses entrent sur la pelouse. L’attente sur le banc.



Photo gallery of the history of Swiss women's football.