Bernhard Russi: des hauts et des bas

L'ancien skieur Bernhard Russi est l'une des personnalités les plus connues de Suisse et jouit du statut de «trésor national». Les plus jeunes reconnaîtront son sourire insolent et ses yeux pétillants dans les publicités télévisées et les panneaux d'affichage, tandis que les plus âgés se souviendront d’avoir vibré à ses exploits aux Jeux olympiques et aux championnats du monde dans les années 1970.

Après s'être retiré de la compétition à 29 ans, Bernhard Russi a mené une carrière fructueuse de commentateur TV et de concepteur de pistes de ski. Mais s'il semble avoir mené une vie enviable et charmante, il a dû faire face à de nombreuses tragédies personnelles.

Sa sœur est gravement handicapée depuis sa petite enfance, l'un de ses frères est mort jeune d'une infection soudaine, sa première femme est décédée dans une avalanche, et il a foncé dans la foule alors qu'il s'efforçait de gagner une course pour son père, qui était sur son lit de mort.

Dans ce documentaire de la télévision publique suisse SRF diffusé en 2019, Bernhard Russi, toujours remarquablement en forme à 70 ans, évoque son attitude envers la vie et la famille, ainsi que les nombreux hauts et bas qu'il a connus, sur la piste et en dehors.