Combler le fossé entre les sexes dans l’enseignement des technologies

Un kit robotique interactif mis au point à la Haute École spécialisée de la Suisse italienne vise à initier les enfants, en particulier les filles, aux sciences et à la technologie. L’objectif est de combler le fossé existant entre les genres dans l’enseignement des sciences et de former des citoyens critiques plutôt que des consommateurs passifs.

Ce contenu a été publié le 03 février 2022 - 15:00

La science et la technologie sont universelles, mais la réalité est que les femmes sont encore minoritaires dans les domaines professionnels liés aux disciplines dites STEAM (acronyme anglais pour science, technologie, ingénierie, art et mathématiques). L’écart entre les genres est particulièrement marqué dans les professions d’avenir, comme l’informatique et l’ingénierie, où les femmes ne représentent pas plus de 8%Lien externe.

Leyla Tawfik et Serena Cangiano, de la Haute École spécialisée de la Suisse italienne (SUPSILien externe), ont lancé EthafaLien externe, un projet qui vise à initier les filles de 9 à 12 ans aux disciplines scientifiques et techniques de manière ludique à l’aide de robots interactifs.

Le kit est conçu pour être utilisé à l’école et à la maison et a été développé spécialement pour les pays arabes, comme les Émirats arabes unis, qui investissent massivement dans les solutions technologiques. C’est pourquoi Ethafa a organisé un atelier avec des filles des écoles locales dans le cadre de l’Exposition universelle de Dubaï, qui a lieu actuellement.