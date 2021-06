Comment Genève se prépare à accueillir Biden et Poutine

Née à Yokohama au Japon. J’habite en Suisse depuis 1999. J’ai obtenu un master en relations internationales à Genève. Je suis responsable de la rédaction japonaise de swissinfo.ch depuis 2016. Auparavant, j’ai travaillé pour Asahi Shimbun au sein de l’Organisation des Nations Unies à Genève pendant 15 ans et j’ai étroitement suivi l’actualité multilatérale et l’actualité suisse. J’étais secrétaire générale de l’Association de la presse étrangère en Suisse et au Liechtenstein de 2015 à 2016.

