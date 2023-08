Comment j'ai survécu au lac

Plus grande régate sur lac intérieur au monde, le Bol d'Or attire chaque année près de 500 bateaux et 3000 concurrents, amateurs et professionnels. L'édition 2019 restera dans les mémoires comme l'une des plus dramatiques, après qu'une féroce tempête a balayé le lac.

Ce contenu a été publié le 15 août 2023 - 16:45

RTS

Autre langue: 1 English (en) How I survived the Bol d’Or boat race on Lake Geneva (original)

Ce documentaire de l'émission Temps Présent de la RTS montre de remarquables images embarquées et des témoignages de participants à la course.

En ce jour fatidique de juin, les concurrents partent de Genève par beau temps, mais une tempête spectaculaire se forme rapidement et balaye le lac pendant près d'une heure, avec des vents atteignant des vitesses de 100 kilomètres à l'heure, faisant chavirer et naufrager de nombreux bateaux.

Moins de la moitié des participants ont terminé la course et plusieurs ont failli perdre la vie.