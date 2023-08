Comment la Chine s'infiltre en Suisse

La Chine mène une grande offensive pour devenir la première puissance mondiale et imposer ses valeurs qui ne sont pas celles des démocraties occidentales. Ce documentaire de l'émission Temps Présent de la RTS montre comment l'influence de Pékin se fait ressentir jusque dans les campagnes helvétiques.

Ce contenu a été publié le 14 août 2023 - 07:26

RTS

Des agents chinois qui agressent une manifestante en Suisse, des espions qui harcèlent des réfugiés ouïghours, des réseaux informels qui tentent d’influencer les décideurs politiques et économiques suisses.

Le dragon chinois, autoritaire et répressif, montre désormais son pouvoir jusque sur le territoire helvétique et plante ses griffes même dans les affaires communales du paisible pays alpin. Pékin mène une grande offensive pour devenir la première puissance mondiale, et imposer ses valeurs qui ne sont pas celles de nos démocraties occidentales.