Comment les Suisses sont-ils devenus si riches?

La Suisse est l'un des pays les plus riches au monde, ses habitants bénéficiant de la richesse moyenne par adulte la plus élevée. Comment un petit pays montagneux sans accès à la mer et disposant de si peu de ressources naturelles en est-il arrivé là?

Ce contenu a été publié le 14 juin 2023

SRF

Selon le Global Wealth Report 2022 de Credit Suisse, les Suisses sont la population la plus riche du monde si l'on mesure le niveau moyen de richesse par personne (696'600 dollars, soit 652'890 francs suisses en 2021).

Si l'on considère la médiane, la moitié de la population dispose d'un patrimoine inférieur à 168'080 dollars, tandis que la moitié la plus aisée possède un patrimoine supérieur à ce chiffre.

Cette économie de taille moyenne bénéficie également du deuxième produit intérieur brut par habitant (PIB) le plus élevé au mondeLien externe (86'850 dollars en 2020 selon les statistiques du Fonds monétaire international (FMI)).

Pourquoi la Suisse, petit pays de 8,7 millions d'habitants, est-elle plus riche que ses voisins?

Ce documentaire de 2021 réalisé par la chaîne de télévision publique alémanique (SRF) va au-delà des clichés pour examiner de près le développement économique et industriel de la Suisse au fil des ans et analyser les différents facteurs qui ont permis à ce petit pays alpin de devenir l'un des plus riches du monde.

(Sous-titres traduits de l'allemand en français par SWISS TXT).