Comment sauver les glaciers tessinois

En raison du réchauffement climatique, les glaciers du canton du Tessin, dans le sud de la Suisse, auront pratiquement disparu dans une dizaine d'années.

Ce contenu a été publié le 29 août 2023 - 08:38

En 2030, il ne restera pratiquement plus rien du glacier Basòdino, et dans les décennies suivantes, il ne restera que très peu de glaciers parmi les 1400 que compte le pays. Mais certaines personnes pensent que les glaciers peuvent être sauvés grâce à une idée aussi simple qu'originale.

Dans ce documentaire de la télévision publique suisse de langue italienne RSI, des experts et expertes expliquent pourquoi les glaciers reculent, ce que cela signifie pour les communautés montagnardes, la flore et la faune, et comment une idée qui est venue à un professeur de sciences de l'environnement lors d'une partie de pêche - et qu'il admet lui-même être «complètement folle» - pourrait protéger les glaciers d'une manière durable.