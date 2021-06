Coulisses diplomatiques: les pourparlers USA-Syrie à Genève

S'étalant sur plusieurs décennies, les rencontres à Genève entre les présidents américains et le président syrien Hafez el-Assad ont fait naître des espoirs de paix au Proche-Orient.

A la fin des années 1960, la situation au Moyen-Orient est tendue. Israël et les États arabes sont en guerre. La Syrie s'oppose à Israël pour les territoires occupés du plateau du Golan. Les Etats-Unis espèrent stabiliser la région en renforçant les liens avec les nations arabes.

C'est à Genève que les présidents Hafez al-Assad et Jimmy Carter se rencontrent en 1977 pour des négociations de paix. Les pourparlers n'aboutissent pas.

En 1990, le président George H. W. Bush rencontre à nouveau Assad à Genève. Le contexte est tendu, et quelques semaines plus tard, les Etats-Unis attaquent l'Irak, soutenus par les troupes syriennes qui ont rejoint la coalition internationale.

Deux autres rencontres suivent à Genève en 1994 et 2000. Lors du dernier sommet avec Bill Clinton, Hafez al-Assad laisse entrevoir une paix possible entre la Syrie et Israël. Mais les espoirs sont déçus, aucune action concrète ne suit.

