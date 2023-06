Cybermalaises dans la réalité virtuelle: pourquoi cela arrive et que peut-on faire?

De nombreuses personnes sont prises de nausées lorsqu'elles utilisent des appareils de réalité virtuelle (RV). Pour que des espaces émergents comme le Metaverse connaissent le succès, les entreprises technologiques doivent résoudre ce problème. Dans cette vidéo, un chercheur explique les solutions possibles.

Ce contenu a été publié le 09 juin 2023

Concevoir des casques de RV si légers que les utilisateurs oublient qu'ils en portent un et n'ont pas à s'inquiéter d'avoir la nausée en jouant à un jeu ou en se promenant dans le métavers, tel est l'objectif de Piotr Didyk et son équipe de recherche à l'Université de la Suisse italienne (USI).

La raison principale des cybermalaises est une disproportion entre ce que les spectateurs voient et ce qui est renvoyé au cerveau via le sens de l'équilibre dans l'oreille interne. D'autres raisons sont une mauvaise résolution d'image, des taux de rafraîchissement trop lents et des temps de latence.

Tout le monde ne réagit pas de la même manière aux environnements virtuels. Afin de mieux comprendre quand et pourquoi les nausées se produisent, les chercheurs ont mis au point un système permettant aux sujets d'expérience d'indiquer leur degré d'inconfort lors d'un trajet sur des montagnes russes virtuelles. En outre, un capteur dans le casque VR enregistre les mouvements des yeux.