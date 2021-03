Damien Hirst et son projet de confinement à Saint-Moritz

«Le Moine», 2014. Installé sur le lac de St-Moritz en 2021. Photographié par Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

«Temple», 2008. Installé à St-Moritz en 2021. Photographié par Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

«Évasion Mentale» à l’Église protestante, 2021. Photographié par Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

«Évasion Mentale» au Forum Paracelse, 2021. Photographié par Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

«Proteus», 2012. Installé à St-Moritz en 2021. Photographié par Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd

«Évasion Mentale» à l’Église protestante, 2021. Photographié par Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

«Évasion Mentale» au Forum Paracelse, 2021. Photographié par Felix Friedmann. ©Damien Hirst and Science Ltd.

La mort a toujours été un thème central dans le travail du Britannique Damien Hirst. Pendant la pandémie, l’artiste a organisé une exposition de plus de 40 de ses œuvres dans la station de ski huppée de Saint-Moritz en Suisse orientale.

Ce contenu a été publié le 09 mars 2021 - 09:25

Helen James Née en Angleterre, je vis en Suisse depuis 1994. J’ai suivi une formation de designeuse graphique à Zurich de 1997 à 2002. Plus récemment, je suis passée à la rédaction photo et j’ai rejoint l’équipe de swissinfo.ch en mars 2017. En savoir plus sur l’auteur.e | Multimedia Thomas Stephens Né à Londres, Thomas a travaillé comme journaliste pour The Independent avant de s’installer à Berne en 2005. Il parle les trois langues officielles de Suisse et aime voyager dans le pays pour les pratiquer, en particulier dans les pubs, les restaurants et les gelateria. En savoir plus sur l’auteur.e | Rédaction en langue anglaise

Mental EscapologyLien externe, (Évasion Mentale) qui présente des sculptures géantes, ainsi que ses fameuses toiles couvertes de points colorés, est la première exposition publique de Hirst en Suisse. Elle se tient sur cinq lieux – en intérieur et en extérieur -, dont deux bâtiments historiques: le Forum Paracelse (néo-classique) et l’église protestante au centre de la petite ville.

Damien Hirst, créateur controversé et pionnier du mouvement des Jeunes Artistes Britanniques des années 1990, a aidé à organiser l’exposition via les réseaux sociaux et par téléphone depuis Londres.

«Je ne suis jamais allé à Saint-Moritz, mais je sais où tout se trouve là-bas. C’est comme quand je jouais à Tomb Raider au début, et quand je suis allé sur une place à Venise, j’ai reconnu l’endroit parce que je l’avais vu dans le jeu», a-t-il raconté au quotidien The GuardianLien externe.

Parmi les pièces monumentales de l’exposition, on relèvera trois sculptures en bronze de grande taille. Le Moine (2014), de quatre mètres de haut, assis les jambes croisées dans une position de yogi, est la première œuvre d’art à être exposée sur le lac; Deux Figures avec un Tambour (2013), sur la rive sud-ouest du lac et Temple (2008), une sculpture peinte de sept mètres représentant un modèle anatomique, à voir à Waldhaus Am See.

Selon le site web de Damien Hirst, l’exposition «s’engage à la fois dans le paysage spectaculaire de la région et dans les espaces civiques les plus importants de la ville où montrer de l’art, créant un dialogue entre la nature, la création de la main de l’homme, le contemporain et l’historique».

«Mental Escapology» est prévue pour durer à Saint-Moritz en ligne jusqu’au 24 mars.