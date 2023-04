Les glaciers suisses fondent comme jamais auparavant – en 2022, ils ont perdu 6 % de leur volume. Chaque année, les eaux de fonte du glacier de la Plaine-Morte menacent le village de la Lenk, dans l'Oberland bernois.

Ce contenu a été publié le 31 mars 2023

Le documentaire «Inside the belly of a Swiss ice giant» («Dans le ventre d’un glacier géant»), réalisé en 2021 par la télévision publique suisse SRF, propose un voyage scientifique à couper le souffle à l'intérieur du glacier de la Plaine-Morte afin de mieux comprendre les flux d'eau de fonte et la manière dont les experts et les communautés locales tentent de les contrôler. Accompagnée de guides de montagne et de spécialistes des grottes de glace, l'équipe de l’émission «Einstein» de SRF est descendu dans le réseau de grottes labyrinthiques du glacier.