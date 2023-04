Des élèves ukrainiens parlent de leur vie en Suisse

Née en Russie où elle a grandi, Lioudmila est devenue journaliste à la fin des années 1990 et a voyagé dans différentes régions de la fédération de Russie en abordant des questions humanitaires et politiques. Elle a ensuite travaillé comme correspondante parlementaire à Moscou. Après avoir achevé en 2007 des études postgrade sur les médias à l’Université de Genève, elle a commencé a travaillé comme journaliste web multimédia et a rejoint swissinfo.ch en 2013. Elle parle français, allemand et anglais.