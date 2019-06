La couverture rose du livre attire l’attention. Elle s’ouvre sur des pages remplies de couleurs éclatantes. Le livre de la photographe zurichoise Anna Halm, célèbre la diversité de couleurs et de formes des fleurs, un sujet artistique qui traverse les époques.

Ce n’est pas seulement le rose qui est à l’honneur; les premières pages du livre proposent une balade à travers une large palette de couleurs et leurs nuances. Les fleurs photographiées nous conduisent aussi à travers les saisons. Anna Halm Schudel Lien externeapproche son appareil photo si près de la plante qu’on peut presque sentir le pollen en contemplant l’image. Frais, fanés ou secs, les différentes phases de vie des bouquets sont représentées.

Intitulé «Blossom»Lien externe, l’ouvrage plonge au cœur de la vie florale sous toutes ses formes. Avant de parvenir à ce résultat, l’artiste a travaillé durant 25 ans sur ce thème classique. Ses images sont accompagnées de textes de Franziska Kunze et Nadine Olonetzky, qui explorent la symbolique de la fleur ainsi que l’histoire des natures mortes composées de fleurs.

Anna Halm Schudel (1945) vit et travaille comme photographe indépendante à Zurich. Elle a été formée à l’école de photographie de Vevey et au ‘College of Art and Design’ de Birmingham.

