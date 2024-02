Des découvertes archéologiques sur un site de bataille romain en Suisse

Ces deux dernières années, des étudiants en archéologie des universités de Bâle et de Zurich et des bénévoles ont mis au jour des milliers d'objets militaires romains disséminés sur une prairie vallonnée du sud-est de la Suisse.

Ce contenu a été publié le 01 février 2024 - 10:08

Il s'agit notamment d'épées anciennes, de balles de fronde, de broches, de pièces de monnaie, de fragments de boucliers et de plusieurs milliers de clous de bottes romains.

Sur la base des découvertes récentes, les historiens suisses pensent qu'une bataille importante a eu lieu sur ce flanc de montagne isolé dans l'idyllique vallée du Julier, au sud de Coire, vers 15 avant J.-C., entre les troupes romaines qui progressaient vers le nord à travers les Alpes et les Suanètes, une tribu locale. Ils estiment que cet événement a marqué un tournant historique: le début de l'occupation romaine de la Suisse.

La phase de fouilles est désormais officiellement terminée. Pourtant, de nombreuses questions restent en suspens: que s'est-il passé exactement dans cette prairie bucolique il y a plus de 2000 ans? Et quel était le contexte historique précis de cette lutte épique et sanglante ?