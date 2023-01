Des spécialistes des fractures du monde entier en formation continue à Davos

La station suisse de Davos est célèbre pour ses montagnes, ses sports d'hiver et la réunion annuelle du Forum économique mondial. Mais saviez-vous qu'elle attire également des scientifiques et des médecins du monde entier? Dans une série de six vidéos, Sara et Michele vous emmènent visiter cinq instituts de recherche à Davos.

Ce contenu a été publié le 17 janvier 2023 - 19:25

Michele Andina Cinéaste documentaire et d’animation bernois, Michele a étudié le cinéma à la Haute école des arts de Zurich. Il travaille comme journaliste vidéo pour swissinfo.ch depuis 2004 et s’intéresse particulièrement au développement de nouveaux formats vidéos pour les appareils mobiles, combinant animation et style documentaire. Sara Ibrahim

Je m'occupe des questions liées à l'impact des nouvelles technologies sur notre société. Sommes-nous conscients de la révolution actuelle et de ses conséquences? Mon passe-temps favori: la libre pensée. Mon tic fréquent: poser trop de questions.

Dans cette première partie, nous vous présentons les cours AO de Davos, un congrès de formation de deux semaines destiné aux chirurgiens qui apprennent à traiter les fractures osseuses. Au cours d'ateliers pratiques et d'interventions chirurgicales en direct, également diffusés en ligne, les experts expliquent comment maîtriser diverses techniques, de la chirurgie traumatologique aux prothèses et au remplacement des articulations. Les participants s'exercent ensuite sur des modèles 3D avec des forets et des vis.