Des Suisses aident à transformer l'industrie du ski au Kirghizistan

La Suisse encourage le tourisme d'hiver au Kirghizistan pour créer des emplois pendant la saison froide.

Lors d'un voyage en Asie centrale en 2014, la monitrice de ski suisse Edda Hergarten a rendu visite à son frère, qui vit au Kirghizistan, et a remarqué à quel point le tourisme d'hiver y était peu développé. Edda Hergarten a fini par revenir avec des collègues qui enseignent le ski dans les Alpes grisonnes (est de la Suisse), pour apprendre aux Kirghizes à skier. Son objectif était de créer des emplois pendant les longs mois d'hiver. «La plupart des habitants travaillent comme guides pendant l'été et peuvent maintenant gagner de l'argent en hiver aussi, grâce à leur formation en ski alpin et en ski de fond», explique-t-elle.

Les moniteurs et monitrices suisses ont tous pris part au projet sur une base volontaire. Au départ, leurs écoles de ski payaient les vols mais, par la suite, l'initiative d'Edda Hergarten s'est inscrite dans un projet officiel du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), qui travaille en partenariat avec l'organisation suisse de développement Helvetas. De 2019 à 2023, le projet de développement du tourisme hivernal durableLien externe d'Helvetas a pris en charge les frais des professeur-es de ski, qui ont toutefois continué à travailler gratuitement. Au total, 100 élèves kirghizes ont reçu un enseignement depuis 2019, et une quarantaine travaillent désormais comme moniteurs et monitrices de ski au Kirghizistan. Voici l'histoire d'Edda Hergarten.