Le 1er août n'est pas un jour férié pour les Suisses vivant à l'étranger, mais beaucoup d'entre eux songent à leur pays d'origine. À l'occasion de la Fête nationale, plusieurs expatriés se confient sur leur identité helvétique.

760'200 citoyens suisses vivent à l'étranger, ils représentent 10,6% de la population helvétique. Plus de 60% de ces expatriés vivent en Europe, près d'un quart sur le continent américain.

Avant les élections fédérales du 20 octobre 2019, swissinfo.ch est parti à la rencontre des Suisses de l’étranger dans six pays différents. Nous souhaitions découvrir les revendications, les besoins spécifiques et le regard sur la politique de la Cinquième Suisse. Des journalistes se sont ainsi rendus dans des sociétés et clubs helvétiques en France, en Italie, en Allemagne, au Brésil, en Argentine et aux Etats-Unis.

À l'occasion du 1er aoûtLien externe, nous avons demandé aux Suisses de l'étranger que nous avons rencontrés ce que signifiait pour eux «être suisse».



Traductions: Marie Vuilleumier, SWI swissinfo.ch

