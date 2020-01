À la ferme du Radiesli, près de Berne, une poignée de professionnels et environ 320 bénévoles exploitent dix hectares de terres arables et de pâturages et trois hectares de forêt. Neuf vaches avec leurs veaux, cinq chèvres avec leurs chevreaux, trois cochons laineux avec leurs cochonnets et une cinquantaine de poulets vivent ici.

La coopérative est convaincue que chaque animal contribue, avec ses caractéristiques propres, à l'équilibre de l’agriculture. La ferme produit suffisamment de fourrage pour les animaux de ferme. Seuls les poulets font exception – il faut leur acheter des aliments supplémentaires, par exemple lors de périodes de sécheresse.

Les haies, les surfaces extensives, les groupes d'arbres et les bordures de champs offrent également des habitats pour les animaux sauvages et les insectes.

Comme dans la plupart des fermes biologiques, la rareté des nutriments est un problème. À la ferme du Radiesli, on essaie de contrer le problème par une culture douce du sol, des engrais verts et une diversité végétale.

La taille de l'exploitation fixe des limites à la production de légumes et de céréales, au nombre d'animaux d'élevage et, en fin de compte, au nombre de bénévoles qui peuvent se procurer de la nourriture (sous forme d'abonnements). Actuellement, le nombre maximum d'abonnements a été atteint avec environ 320.

