L'année 2023 en Suisse en images

Skieurs sur une piste de neige artificielle à Klostermatte, dans le canton d'Obwald, le 7 janvier. Urs Flüeler/Keystone

La Première dame ukrainienne, Olena Zelenska, au centre, et la Première vice-première ministre d'Ukraine, Yulia Svyrydenko, à droite, au Forum économique mondial de Davos, le 18 janvier. Elles venaient d'apprendre le crash d'un hélicoptère en Ukraine. Le ministre de l'intérieur Denys Monastyrsky figurait parmi les victimes. Keystone

(De gauche à droite) Thomas Jordan, président de la Banque nationale suisse, Karin Keller-Sutter, ministre suisse des finances, et Alain Berset, ministre suisse de l'intérieur, arrivent pour une conférence de presse à Berne le 19 mars. La plus grande banque suisse, UBS, a accepté de racheter Credit Suisse pour 3 milliards de francs suisses (3,25 milliards de dollars) dans le cadre d'un accord conclu sous l'égide du gouvernement, après des jours d'agitation sur les marchés concernant la santé du secteur bancaire. Peter Klaunzer/Keystone

Ulrich Körner, directeur général de Credit Suisse, troisième à partir de la droite, quitte la scène après l'assemblée annuelle des actionnaires du groupe bancaire suisse, le 4 avril à Zurich. Michael Buholzer/Keystone

Des activistes de Renovate Switzerland manifestent devant le tunnel du Gothard le 7 avril. Urs Flüeler/Keystone

Dépose d'une bougie à la porte de la villa de la chanteuse Tina Turner à Küsnacht le 25 mai. Tina Turner est décédée des suites d'une longue maladie à son domicile. Elle avait 83 ans. Michael Buholzer/Keystone

Des touristes prennent un selfie le 2 juin sur la jetée du pittoresque village lacustre d'Iseltwald, sur le lac de Brienz. Vu dans une série sud-coréenne populaire sur Netflix, le village, qui compte environ 400 habitants, est depuis envahi par les touristes. Keystone

Des personnes tiennent une banderole en l'honneur du cycliste professionnel Gino Mäder lors d'une "Gino Memorial Ride" de 20 km qui s'est déroulée à la place de la sixième étape du 86e Tour de Suisse le 16 juin. Mäder est décédé à la suite d'une chute la veille. Gian Ehrenzeller/Keystone

Le village de Brienz-Brinzauls a subi un glissement de terrain le 16 juin dans l'est de la Suisse. Personne n'a été blessé car le village avait été évacué le 12 mai. Michael Buholzer/Keystone

De la fumée et des flammes s'échappent de la forêt au-dessus des communes de Bitsch et de Ried-Moerel le 17 juillet. Les pompiers et deux hélicoptères ont été déployés pour combattre les flammes. Jean-Christophe Bott/Keystone

Jirawat Jun-en, propriétaire du restaurant Siam Orchidée, observe les dégâts dans son appartement au lendemain de la forte tempête qui a frappé le Cret-du-Locle, près de La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet. Jean-christophe Bott/Keystone

Le conseiller fédéral Albert Rösti inaugure l'église Saint Nicolas de Flüe lors des festivités du 1er août à Swissminiature à Melide. Pablo Gianinazzi/Ti-Press/Keystone

Le restaurateur Joel Aeby place l'original de la Constitution fédérale dans une boîte après la cérémonie marquant son 175e anniversaire, le 12 septembre au Conseil national à Berne. Après la cérémonie, la Constitution fédérale a été transportée aux Archives fédérales. Peter Klaunzer/Keystone

Un chien-loup tchécoslovaque saisit un masque du conseiller fédéral Albert Rösti après la remise d'une pétition contre l'abattage des loups, à Berne, le 28 septembre. Peter Klaunzer/Keystone

Le directeur de l'Office fédéral de la statistique (OFS), Georges-Simon Ulrich, peu avant le début d'une conférence de presse à Berne le 25 octobre. Après les élections fédérales, l'OFS a découvert une erreur dans le calcul des forces nationales agrégées des partis. Peter Klaunzer/Keystone

Le conseiller fédéral Albert Rösti sur les écrans de la régie de la télévision publique suisse, SRF, lors d'une conférence de presse sur l'initiative populaire fédérale "200 francs, ça suffit !", le 8 novembre au Centre fédéral des médias à Berne. Anthony Anex/Keystone

L'équipe nationale suisse de football s'est qualifiée pour l'Euro 2024. L'entraîneur Murat Yakin parle à Granit Xhaka lors du match de qualification contre le Kosovo à Bâle le 18 novembre. Ennio Leanza/Keystone

Des véhicules tentent de dégager les pistes enneigées de l'aéroport de Zurich le 2 décembre. Plusieurs vols ont été annulés. Ennio Leanza/Keystone

Des policiers parlent à des militants de Renovate Switzerland après qu'ils ont tagué "100 ans" à l'entrée du siège de la compagnie d'assurance Swiss Life à Zurich, le 7 décembre. Selon Renovate Switzerland, Swiss Life est le deuxième plus grand propriétaire de bâtiments en Suisse. Michael Buholzer/Keystone

L'ancienne conseillère fédérale Ruth Dreifuss lors d'un rassemblement pour une paix juste en Israël et en Palestine à Berne le 9 décembre. Keystone / Marcel Bieri

Des personnes déguisées en Père Noël et Saint Nicolas arrivent à une fête dans la station de ski de Verbier, le 9 décembre. Valentin Flauraud/Keystone

Beat Jans, qui vient d'être élu au Conseil fédéral, voit sa famille dans la tribune le 13 décembre. Peter Schneider/Keystone

Un cygne nage à côté d'un toboggan partiellement submergé après de fortes pluies sur la rive du lac de Bienne, le 14 décembre. Anthony Anex/Keystone

La montagne Gross Spannort fraîchement enneigée à 3 198 m d'altitude au-dessus d'Engelberg, dans le canton d'Obwald, le 15 décembre. Urs Flüeler/Keystone

Entre catastrophes naturelles et drames humains, voici quelques-unes des images les plus frappantes et les plus mémorables des 12 derniers mois en Suisse.

Ce contenu a été publié le 30 décembre 2023 - 10:30

Thomas Kern Thomas Kern est né en Suisse en 1965. Il a suivi une formation de photographe à Zurich et a commencé à travailler comme photojournaliste en 1989. En 1990, il a cofondé l'agence de photographie suisse Lookat Photos. Thomas Kern a remporté deux fois un World Press Award et a reçu plusieurs bourses nationales en Suisse. Ses œuvres ont été largement exposées et sont représentées dans diverses collections. Thomas Kern (photo editor)

Glissements de terrain, incendies et tempêtes ont frappé la Suisse cette année, et bien que leurs conséquences soient photogéniques, cela n'est pas d'un grand réconfort pour les nombreuses personnes touchées par ces événements.

Le changement climatique, le conflit en Ukraine et l'effondrement de Credit Suisse ont également laissé des traces dans le pays, tout comme une série Netflix sud-coréenne. Le village pittoresque d'Iseltwald peine à faire face aux bus remplis de touristes qui veulent voir et prendre des selfies sur la jetée du village, théâtre d'un rendez-vous romantique fascinant.