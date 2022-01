L'histoire de la mondialement connue «bulle-pirate»

Trouver un appartement à Genève peut être difficile, et c'était déjà le cas dans les années 1980. A l'époque, l'architecte suisse Marcel Lachat avait trouvé une solution créative au problème.

Ce contenu a été publié le 16 décembre 2021 - 15:49

RTS/cs

Quand sa famille est passée de deux à trois personnes, l'appartement dans lequel Marcel Lachat et sa femme vivaient est soudain devenu beaucoup trop petit.

Ne parvenant pas à trouver un appartement plus grand et ayant besoin de plus d'espace pour son nouveau-né, l'architecte a décidé d'ajouter une pièce à son logement.

Sa solution a consisté à l'agrandir en installant un ballon météo renforcé par du polyester sur la façade extérieure de la fenêtre. La "bulle pirate", comme on l'a surnommée, a été démontée par la suite, mais elle a attiré l'attention du monde entier.